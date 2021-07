Temptation Island, Ste e Claudia squalificati? I rumors sulla terza puntata

La terza puntata di Temptation Island potrebbe vedere la squalifica di Ste e Claudia a seguito della violazione delle regole del programma

Grande suspance per la terza puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 12 luglio. Tra le vicende più attese ci sono quelle riguardanti la coppia formata da Stefano Socionovo e Claudia Venturini. Dopo aver visto alcuni filmati poco graditi della sua ragazza, infatti, il giovane pare sia ora a rischio di squalificata per via di una presunta violazione al regolamento del programma.

Ste viole le regole per correre da Claudia

Stando a quanto diffuso in rete, uscito di senno per quanto visto Ste avrebbe deciso di correre nel villaggio delle fidanzate per raggiungere la sua Claudia.

In questo modo avrebbe però eluso le norme di Tempation Island, che vietano ai fidanzati di incontrarsi nei 21 giorni che li vedono in gioco. Chiaramente al momento si tratta solo di rumors, dei quali potremo avere conferma solo seguendo la nuova puntata su Canale 5.

Anche sul profilo Instagram del reality dei sentimenti è stato pubblicato un video che anticipa la reazione inaspettata di Ste verso Claudia. Intanto, prima di loro, la polemica mediatica era ricaduta sulla coppia formata da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, con ben 19 anni di differenza. Il 21enne romano ha infatti tradito la sua compagna di 40 anni con la tentatrice Giulia, uscendo così separati dal programma.