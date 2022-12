Tensioni nella squadra del Belgio: 5 giocatori prenotano un volo a parte per tornare dal Qatar

Tensioni nella squadra del Belgio: 5 giocatori prenotano un volo a parte per ...

Non si placano le tensioni in casa Belgio. Cinque giocatori sono tornati da soli a Bruxelles.

Arrivano conferme dal Belgio di un clima ultra teso nella squadra dei Diavoli Rossi.

Almeno 5 giocatori hanno preso un aereo diverso da quello della squadra per tornare a Bruxelles. Si parlava già di tensione dopo la prima partita.

I belgi, contro ogni pronostico, si sono piazzati al terzo posto del girone F dei Mondiali in Qatar 2022. Erano i favoriti e i detentori del terzo posto dopo gli scorsi mondiali.

Purtroppo non è bastata una rosa da capogiro a portare i risultati. Il Belgio ha totalizzato solo 4 punti, una vittoria con il Canada ed un inutile pareggio contro la Croazia dopo due clamorosi errori del giocatore dell’Inter Romelu Lukaku. Al termine della partita, visto l’insuccesso al Mondiali, Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate e Lois Openda, hanno pagato di tasca propria un volo per Bruxelles per evitare di viaggiare con il resto della squadra.

Il Belgio ai Mondiali tra scontri e frecciatine

Nello spogliatoi dei Diavoli Rossi si era già parlato di una presunta rissa tra Eden Hazard, Toby Alderweireld e Kevin De Bruyne, notizia che è stata poi subito smentita. Poi le frasi di Kevin De Bruyne, considerato uno dei giocatori più forti al mondo, che dichiarò prima di non aver meritato il premio come migliore in campo dopo il match contro il Canada.

Vertonghen rispose al suo capitano con una frecciatina dicendo: “Probabilmente attacchiamo male anche perché siamo troppo vecchi, deve essere così, no?”. Insomma, il ciclo di questo Belgio che è stata una delle squadre, sulla carta, più forti di tutte volge al termine. Purtroppo però nessuno di essi ha mai alzato un trofeo e potrebbe lasciare la nazionale con amari ricordi.