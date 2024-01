Paura in Calabria, dove nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 26 gennaio 2024, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.1. Gli studiosi hanno localizzato l’epicentro in mare al largo della costa tirrenica.

Scossa di terremoto a largo della Calabria: i dati

Torna a tremare la terra in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata il 26 gennaio 2024, al largo della Calabria. Il sisma si è verificato ad una profondità di 276 chilometri, con epicentro sito nel basso Tirreno, quando erano da poco passate le ore 16 della giornata di ieri. Più precisamente, il terremoto ha colpito a Boa basso Tirreno largo, in provincia di Vibo Valentia, una zona che non è nuova a terremoti anche di questa importante entità.

Gli altri terremoti in Calabria

Come scritto nelle righe precedenti, la Calabria è una zona sismica e movimenti del terreno di questo tipo non sono così rari da riscontrare. L’ultimo sisma di una certa rilevanza che era stato percepito dalla popolazione calabrese risaliva al 3 gennaio 2024, nella zona di Reggio Calabria: quella volta il terremoto aveva raggiunto una potenza di 2.7 sulla scala Richter.