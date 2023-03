La terra trema in Calabria ma anche in altre regioni del Sud

Un nuovo sisma ha colpito nelle scorse il nostro paese e, a quanto pare, è stato percepito in diverse regioni del Meridione. Nella mattinata di quest’oggi, sabato 11 marzo, la terra ha tremato in Calabria poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11:58.

Stando alle prime rilevazioni dell’INGV, Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia si è trattato di una scossa di magnitudo compresa fra i 3,8 e i 4,3 gradi della scala Richter. Pochi minuti dopo è arrivata la conferma rispetto alla magnitudo definitiva: 3,8 gradi della scala Richter.

Maggiori informazioni, nel frattempo, sono arrivate anche rispetto all’epicentro della scossa, che è stato rivelato a 2 km a sud-est del comune di San Donato di Ninea. Il sisma, inoltre, è avvenuto ad una profondità di 83 km.

Le segnalazioni del terremoto

Una scossa di questo tipo viene di norma considerata leggera dai sismologi più esperti. Tuttavia, il movimento tellurico di questa mattina è stato a quanto pare percepito anche in altre zone d’Italia piuttosto distanti da Cosenza.

Su Twitter c’è infatti anche stato chi ha dichiarato di aver chiaramente percepito il terremoto nel Salento. Per il resto almeno per il momento non si segnalano, per fortuna, danni di sorta a edifici o persone.

Scossa di terremoto, credo sussultoria, nel Salento, gambe che tremano! #Terremoto — Giovanni Rizzo (@GiovanniRizzo11) March 11, 2023