Tina Turner, la rivelazione due mesi prima della morte: "Mi sono messa in pericolo"

Tina Turner, la rivelazione due mesi prima della morte: "Mi sono messa in per...

Il grave problema ai reni di cui Tina Turner ha parlato in un'intervista prima di morire: "Ho rischiato"

“Mi sono messa in grave pericolo“. Così Tina Turner, solo due mesi fa, aveva messo in luce alcune criticità sulla sua salute relativa allo stato dei suoi reni. Pochi giorni fa l’artista s’è spenta all’età di 83 anni, lasciando un immenso patrimonio artistico musicale.

Il 9 marzo scorso, in occasione della Giornata mondiale del rene, l’iconica star di “Nutbush city limits“, ha parlato ai suoi followers di tenere sotto controllo la salute dei propri reni: “Mostra amore ai tuoi reni! Se lo meritano. I miei reni sono vittime del fatto che non mi sono reso conto che la mia pressione alta avrebbe dovuto essere curata con la medicina convenzionale“, scrisse in un post su Instagram.

“Mi sono messo in grave pericolo rifiutandomi di affrontare la realtà che ho bisogno di una terapia quotidiana e permanente con i farmaci. Per troppo tempo ho creduto che il mio corpo fosse un bastione intoccabile e indistruttibile“. Ha aggiunto Turner, invitando i suoi ammiratori a tenersi informati tramite il sito web www.showyourkidneyslove.com.

Proprio sul sito la cantante ha affrontato l’argomento relativo alla pressione alta che le venne diagnosticata nel 1978, che le ha in seguito portato dei problemi ai reni. “Dopo aver subito un ictus nel 2009 a causa della mia ipertensione mal controllata, ho faticato a rimettermi in piedi. È stato allora che ho scoperto che i miei reni non funzionavano più così bene. Avevano già perso il 35% del loro funzione“.

Turner: “Attaccata a una macchina per sopravvivere“

“Per sopravvivere, ho dovuto iniziare la dialisi. Era la mia unica opzione, ma era deprimente essere collegato a una macchina per ore. Per i nove mesi successivi, tutta la mia vita è stata dedicata alla dialisi“, aggiunse Tina Turner.

A salvarla ci pensò il dirigente musicale tedesco Erwin Bach, nel 2017, attraverso un trapianto: “Sono stata fortunata che Erwin si sia offerto di donarmi uno dei suoi reni. È stato il primo passo verso il trapianto di rene, una procedura molto complessa“.

Lo scorso mercoledì 24 maggio Tina Turner, icona musicale degli anni ’60, è purtroppo venuta a mancare nella sua casa in Svizzera. A renderlo noto è stato il suo portavoce Bernard Doherty, che non ha però aggiunto ulteriori informazioni sulla malattia o sulla causa della morte.