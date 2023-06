Wendy Rush, la moglie di Stockton Rush, capo della Ocean Gate, disperso sul Titan, discende da Isidor e Ida Straus, due passeggeri morti proprio sul Titanic.

Titan, la moglie del CEO è parente di due passeggeri morti nel Titanic

Il New York Times ha rivelato una strana coincidenza. Wendy Rush, moglie del ceo della Ocean Gate, Stockton Rush, disperso a bordo del Titan, discende da una ricca coppia che ha perso la vita sul Titanic, nel 1912. La donna è la moglie di uno dei cinque uomini intrappolati nel sottomarino scomparso domenica scorsa. I suoi bis-bisnonni erano Isidor e Ida Straus, tra le 1518 vittime del naufragio del Titanic.

Wendy Rush, il cui vero nome è Wendy Hollings Weil, è la moglie di Stockton Rush, sposato nel 1986. Sulla sua pagina LinkedIn si legge che ha partecipato a tre immersioni della Ocean Gate verso il relitto del Titanic ed è direttrice delle comunicazioni dell’azienda e membro del consiglio di amministrazione della fondazione di beneficenza dell’azienda.

Wendy Rush, i suoi antenati nel film sul naufragio del Titanic

Gli antenati di Wendy Rush erano Isidor e Ida Straus, tra i passeggeri più ricchi del Titanic, in quanto comproprietari del grande magazzino Macy’s. La loro storia è stata accennata anche nel film di David Cameron, grazie ai racconti dei superstiti, che hanno ricordato di aver visto Isidor Straus rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio fino a quando tutte le donne e i bambini non fossero saliti. La moglie Ida si è rifiutata di partire senza suo marito. I due sarebbero stati visti abbracciati mentre la nave affondava. Sono stati rappresentati così anche in una scena del film Titanic. Il corpo di Isidor Straus è stato trovato in mare circa due settimane dopo il naufragio, mentre i resti della moglie non sono mai stati recuperati. Wendy Rush discende da una delle figlie degli Straus, Minnie, che ha sposato il dottor Richard Weil nel 1905. Il figlio Richard Weil Jr ha lavorato come presidente di Macy’s New York e suo figlio, Richard Weil III è il padre di Wendy Rush.