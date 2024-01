Tiziano Ferro in crisi: "Se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinfor...

Tiziano Ferro in crisi: per fortuna un amico va in suo soccorso. Il cantante pubblica la chat.

Periodo complicato per Tiziano Ferro. Il cantante sta vivendo una profonda crisi e, via social, ha mostrato ai fan alcuni screenshot di una chat che si è scambiato con un amico. Forse, l’artista ha bisogno di tanto incoraggiamento da parte dei seguaci.

Tiziano Ferro in crisi: lo sfogo

Via Instagram, Tiziano Ferro ha fatto capire ai fan di star vivendo un periodo di crisi. Il cantante di Latina, costretto in America dopo il divorzio dal marito Victor Allen a causa dei due figli, ha condiviso su Instagram stralci di una chat con un amico. Quest’ultimo gli scrive parole di incoraggiamento, a cui lui risponde: “Perché se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi? Grazie amico mio (tu sai!)“.

Il messaggio di Tiziano Ferro ai fan

Dopo aver condiviso la chat, Tiziano ha riservato ai fan un importante messaggio. Si legge:

“Vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente e ad alta voce: ‘Sono caduto’. Il mondo, la gente, hanno tanto a cui pensare. Magari non si sono accorti che sei a terra semplicemente perché non hai fatto rumore. Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona sola, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi e…”.

Poi, Ferro ha mostrato una parte del messaggio dell’amico:

“E questo nella società di oggi sembra un difetto, ma domani sarà ancora una volta la cosa giusta. Ci saranno persone felici di lavorare con te, perché è quello che vuoi (e che meriti). E mi sembra che qualcosa che volevi tu sia riuscito a ottenerlo. It’s just a matter of time. Tvb. Sono a LA anche se LA non l’ho mai vista. Sono là con te. Scrivimi, chiamami quando vuoi e lo stesso posso fare io se vuoi, in libertà”.

Tiziano Ferro: l’amicizia è importante, fondamentale

