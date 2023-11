Tony Colombo in carcere, ma i concerti non sono stati annullati: i biglietti non rimborsabili

Tony Colombo in carcere, ma i concerti non sono stati annullati: i biglietti ...

Il cantante neomelodico Tony Colombo si trova attualmente in carcere per un’inchiesta sul clan Di Lauro, ma i biglietti dei suoi concerti non sarebbero stati annullati e, pertanto, i biglietti acquistati non risulterebbero rimborsabili.

Tony Colombo arrestato: i biglietti non rimborsabili

Il cantante Tony Colombo è stato arrestato insieme a sua moglie per dei presunti affari da lui avuti con i boss del clan Di Lauro. Eppure, stando a quanto riporta La Repubblica, i suoi concerti non sarebbero stati annullati e i ticket per le ultime date dei suoi concerti risultano ancora acquistabili: a Roma (11 novembre), Taranto (12 dicembre) e PalaPartenope di Napoli per il 26 novembre. Diversi cittadini di Napoli si sarebbero rivolti al deputato dell’Alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli in quanto i biglietti acquistati non risulterebbe ancor rimborsabili, e al momento non è dato sapere quale sarà l’epilogo della vicenda.

Tony Colombo e sua moglie erano balzati agli onori delle cronache alcuni anni fa per il loro matrimonio trash in piazza plebiscito a Napoli e adesso sembra che con alcune delle loro attività abbiano favorito il giro d’affari del clan mafioso. Per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere, e nel frattempo il cantante e sua moglie si trovano in carcere.