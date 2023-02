Tortura la figlia con lo spray per farla ricoverare: arrestata

Torturava la figlia di un anno e mezzo con dello spray abrasivo, fino a causarle ustioni sulla pelle.

Arrestata una donna di 29 anni per maltrattamenti.

Una madre di 29 anni di Varese è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti aggravati. La donna ha torturato la figlia di un anno e mezzo per mesi, utilizzando uno spray deodorante per adulti che le irritava la pelle sino ad ustionarla, per poi rivolgersi alle cure degli ospedali che la ricoveravano per settimane.

I medici avevano condotto ogni tipo di indagine: test allergologici, esami del sangue, controlli sulla dieta e sui vestiti della piccina. Nulla era emerso. Fino all’ultimo ricovero: iniziava a crescere il sospetto che le lesioni, talmente profonde da risultare sanguinanti, fossero «indotte dall’esterno». Analisi ulteriori hanno certificano la presenza di «elevati livelli di alluminio».

Le indagini

A quel punto il personale medico ha deciso di rivolgersi al Dipartimento fasce deboli della procura di Milano.

Il pm Pasquale Addesso, ha aperto un fascicolo affidato alla squadra Mobile.

La lente d’ingrandimento della procura è puntata sulla madre: presente a tutti i ricoveri, non lascia mai la bimba. E la confermare dei sospetti arriva con le immagini acquisite dalle telecamere installate dagli investigatori nella stanza d’ospedale: in molteplici occasioni la madre afferra la piccina, la sveste e si avvicina con un oggetto di forma cilindrica. I microfoni registrano il rumore di uno spruzzo spray prolungato, al quale, ogni volta, segue il pianto disperato della vittima.