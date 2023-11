Totti aveva già tradito Ilary? "Tutta Roma sapeva, ma chi si mette in mezzo a una famiglia così?"

Nel docufilm Unica Ilary Blasi ha confessato per la prima volta i retroscena relativi alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti e ha lasciato intendere che forse l’ex marito la aveva già tradita.

Ilary Blasi: il tradimento

Il docufilm Unica sta destando scalpore visto che, per la prima volta, con esso Ilary Blasi ha rotto il silenzio in merito alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. All’interno del docufilm la conduttrice e showgirl ha anche affermato sibillina che, a suo viso, Roma sapesse da tempo del tradimento di suo marito e che però lei non ne fosse stata messa al corrente. Per finire la showgirl ha lasciato intendere che forse Francesco Totti la avesse già tradita in passato.

“Roma sapeva”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “L’ ho scoperto dopo che Roma sapeva, a me nessuno ha mai detto niente… ma un po’ li capisco, chi si metterebbe in mezzo a una famiglia così grande e simbolica?”.

In tanti si chiedono quindi se Francesco Totti romperà il silenzio in merito alla questione e se replicherà alle parole della sua ex moglie. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere.