A Mantova un uomo e una donna sono stati investiti e uccisi da un treno in corsa: è accaduto in aperta campagna

Dramma a Curtatone, nelle vicinanze di Mantova, dove un uomo e una donna sono stati travolti in pieno da un treno in corsa. Troppo gravi le ferite riportate dai due: sono entrambi morti nello scontro avvenuto in aperta campagna: sembra si sia trattato di un gesto volontario.

Uomo e donna uccisi dal treno: l’incidente

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì sulla linea Mantova-Milano, all’altezza della campagna di Curtatone. Un uomo e una donna di 50 anni, uniti da un legame affettivo, sono stati investiti e uccisi da un treno in corsa. Il mezzo viaggiava a 130 chilometri orari quando ha colpito qualcosa: all’inizio si pensava ad un animale, ma poi si è capito che erano due persone. Il capotreno ha frenato ed è sceso dal mezzo, ormai molti metri più avanti rispetto al punto di impatto, per poi fare a ritroso i binari nel tentativo di capire che cosa avesse colpito.

Uomo e donna uccisi dal treno: le indagini

Sul posto, nel frattempo, sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia ferroviaria. Un paio d’ore dopo l’incidente, la macabra scoperta. Le tracce di sangue hanno condotto le autorità fino a corpi devastati della coppia uccisa. Dalle prime ricostruzioni, sembra che i due abbiano deciso di causare l’incidente volontariamente.