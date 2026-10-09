Tragedia nella notte nello stabilimento Amazon: ragazzo di 25 anni muore durante il turno

Dramma al deposito Amazon di Roma: un magazziniere di soli 25 anni è morto durante il turno di notte, probabilmente a causa di un malore. Sono in corso le indagini.

Tragedia sul lavoro, un magazziniere di soli 25 anni è morto durante il turno di notte nel deposito Amazon di Roma, in via del Tecnopolo. Si indaga per capire che cosa sia successo.

Tragedia al deposito Amazon di Roma: morto un magazziniere di 25 anni durante il turno di notte

Ennesima tragedia sul lavoro.

Questa volta siamo nella Capitale, a Roma, dove un magazziniere di soli 25 anni è morto mentre stava facendo il turno di notte al deposito Amazon di via del Tecnopolo. La tragedia è avvenuta ieri in un momento di particolare attività per Amazon, ovvero durante i cosiddetti Prime Day. L’allarme è stato dato dai colleghi del giovane intorno alle ore 02.00 ma l’arrivo dei soccorsi è stato inutile, per il magazziniere non c’è stato infatti nulla da fare.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia al fine di fare luce su quanto avvenuto. La prima ipotesi è che il giovane magazziniere abbia avuto un malore.

Dramma al deposito Amazon di Roma, morto un magazziniere di 25 anni: la nota dell’azienda

Sarebbe morto per cause naturali il magazziniere di soli 25 anni, che avrebbe dunque accusato un malore mentre stava effettuando il turno di notte al deposito Amazon di Roma in via del Tecnopolo.

Nei prossimi giorni si avranno più certezze sulle cause del decesso del giovane operaio. Intanto Amazon ha espresso il suo più sentito cordoglio alla famiglia del ragazzo: “Siamo addolorati per la tragedia. In questo momento i nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore. Siamo a disposizione delle autorità per qualsiasi approfondimento necessario”. Sempre a Roma, ma in tarda mattinata, in un’officina in via Rocca di Cave, un uomo di circa 50 anni è morto dopo essere rimasto ferito per l’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Queste le parole di Paolo Capone, segretario generale Ugl: “E’ fondamentale rafforzare gli strumenti di prevenzione e monitoraggio, attraverso una banca dati unica a livello nazionale che consenta di coordinare le informazioni sugli incidenti e sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro”.