Dramma a Viterbo, 13enne cade dalla finestra del terzo piano e muore

La tragedia intorno alle 3.00 di notte: il ragazzino, studente delle scuole medie, era di origini ucraine.

Tragedia nella notte a Viterbo, dove un ragazzino di soli 13 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra situata al terzo piano. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Tragedia in piena notte a Viterbo. Erano circa le 3.00 quando un ragazzino di 13 anni, di origine ucraina, è caduto dalla finestra situata al terzo piano nel quartiere Paradiso.

Sul posto sono giunti subito i soccorritori del 118 ma, per il ragazzino, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi infatti le ferite da lui riportate, è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le autorità, al fine di far luce su quanto accaduto.

Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 13enne caduto dalla finestra al terzo piano non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le autorità, al fine di effettuare tutti gli accertamenti necessari per capire cosa sia successo. La salma è stata infatti posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli approfondimenti del caso. Al momento non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario.