Tragico incidente nel Cuneese: schianto tra tre auto, 18enne perde la vita

Incidente mortale nel Cuneese. Ragazza 18enne morta nel cuore della notte in uno schianto avvenuto tra tre auto. Altre sette le persone ferite. Accusato di omicidio stradale il conducente di una delle auto.

Il bilancio dei feriti: grave un altro 18enne

L’incidente si è verificato alle 4 di oggi, lunedì 17 aprile 2023 sulla provinciale 160 a Dronero (CN), nel tratto compreso tra le frazioni di Monastero e Pratavecchia. La vittima 18enne si chiamava Elena Giorsetti e viaggiava sul sedile posteriore dell’Audi guidata dall’automobilista fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale. Su quella stessa macchina c’erano altre quattro persone persone e il bilancio totale dei feriti ammonta a sette (di cui un 18enne in gravi condizioni).

La ricostruzione dello schianto

Stando a quanto emerso finora riguardo la dinamica dell’incidente, la vettura avrebbe sbandato – per cause in accertamento –, impattando contro il guardrail e subito dopo invadendo la corsia opposta, sulla quale transitavano le altre due auto coinvolte. Il 18enne in gravi condizioni risiede a Dronero e attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Cuneo. Gli altri, più fortunati, hanno riportato lesioni di lieve entità. Le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine e sono a lavoro per un’esatta ricostruzione della dinamica dello scontro.