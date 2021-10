Trattamento cimici casalingo: le alternative al pesticida

Il trattamento delle cimici passa attraverso alcuni metodi naturali, come il decotto di aglio, che sono considerati una ottima alternativa al pesticida.

In questo periodo dell’anno, sono diversi gli insetti che si insinuano in casa oppure nell’orto e sulle piante. Tra questi insetti, vi sono sicuramente le cimici il cui trattamento prescinde dall’uso di prodotti come pesticidi, ma si possono anche utilizzare soluzioni di altro genere. Ecco un vademecum su alcune soluzioni diverse, ma ugualmente funzionali.

Trattamento cimici casalingo

Le cimici sono insetti che svernano nei mesi freddi e infatti per ripararsi dal freddo giungono nelle case dove si infilano nelle crepe dei muri o fessure proprio per cercare calore e tepore dalle temperature che tendono ad abbassarsi. Sono in molti che per le cimici usano come trattamento i pesticida, ma non è la soluzione adeguata, in quanto si possono combattere in altro modo.

Un insetto che tende a danneggiare piante come il pomodoro, le melanzane, ma anche il peperone o le leguminose. Alcune colture come il basilico o la canapa e il nocciolo possono essere danneggiate a causa delle cimici delle piante. Sono molto difficili da eliminare o trattare, anche perché tendono a mimetizzarsi molto bene con l’ambiente circostante.

Come trattamento, i pesticida non sono assolutamente consigliati in quanto nocivi sia per l’uomo, ma anche per gli stessi esseri umani. Una delle soluzioni possibili per allontanarle è scovare su ogni foglia se vi sono delle cimici poiché proprio lì vanno a nascondersi e ripararsi dalle intemperie. Sono molto attratte anche dal basilico per cui è bene posizionarlo in zone strategiche per catturarle.

Per la casa è possibile sigillare le varie finestre o porte con dello stucco o silicone per fare in modo che non entrino. Si consiglia anche di tenere la luce abbassata onde evitare che possano giungere in casa ed essere fonte di disturbo.

Trattamento cimici: consigli

Considerando che i pesticida risultano essere alquanto pericolosi per le coltivazioni dal momento che possono danneggiare le colture, qui è possibile trovare alcuni utili consigli da usare come trattamento delle cimici sia dentro che fuori casa. Per chi vive in una zona ricca di questi insetti, si potrebbe valutare di installare delle zanzariere sia sulle porte che le finestre in modo da tenerle lontane da casa.

Si consiglia anche di controllare il bucato steso sul balcone o in terrazzo dal momento che l’ingresso delle cimici in casa passa proprio attraverso questo metodo. Controllare attentamente ogni panno quando si tratta di trasferirlo dall’esterno all’interno, compreso anche gli indumenti o le giacche che si ha indosso prima di entrare in casa.

Un altro trattamento a base naturale per tenere lontane le cimici è piantare dei bulbi di aglio nell’orto o sul balcone dal momento che questo ortaggio è un antiparassitario molto efficace e posizionarlo accanto alle piante maggiormente attaccate dalle cimici. Si può anche preparare un decotto d’aglio da spruzzare soprattutto la sera sulle piante.

Per proteggere la zona esterna, quindi orto e giardino, ma anche il terrazzo dalle cimici, è possibile optare per delle casette per uccelli da appendere in alcuni punti strategici. Sono una soluzione funzionale in quanto attira i predatori delle cimici permettendo di tenerle lontane sia da casa, ma anche dall’orto e le coltivazioni.

Trattamento cimici naturale

