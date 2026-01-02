Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita nella notte di Capodanno all’interno di un hotel di lusso di San Francisco. Aveva 34 anni e le autorità stanno ora cercando di chiarire le circostanze del decesso, mentre la famiglia mantiene il massimo riserbo.

Trovata morta in un hotel la figlia di Tommy Lee Jones

Victoria Jones, 34 anni, era figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones e di Kimberlea Cloughley. Cresciuta tra set cinematografici e ambienti hollywoodiani, aveva fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo in giovane età, comparendo nel 2002 in Men in Black II e, l’anno successivo, in un episodio della serie One Tree Hill.

Nel 2005 aveva preso parte anche a Le tre sepolture di Melquiades Estrada, film diretto dal padre. Nonostante queste prime esperienze, negli anni successivi aveva scelto di allontanarsi dalla scena pubblica, conducendo un’esistenza più riservata e apparendo solo sporadicamente accanto al genitore in occasione di eventi ufficiali.

Trovata morta in un hotel la figlia di Tommy Lee Jones: al vaglio le prime ipotesi

La famiglia Jones ha scelto, almeno per ora, di non rilasciare dichiarazioni pubbliche, mantenendo un profilo estremamente discreto dopo il tragico episodio avvenuto a San Francisco. Come riferito dal sito Tmz, i soccorsi sarebbero stati allertati nelle prime ore del mattino, quando un ospite ha notato la donna a terra al quattordicesimo piano. Non ricevendo alcuna risposta, il personale avrebbe tentato le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei paramedici, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le autorità hanno escluso, almeno in una fase preliminare, segni evidenti di violenza o il coinvolgimento di terzi; l’ufficio del coroner sta ora conducendo ulteriori accertamenti, comprese le analisi tossicologiche, per chiarire le cause della morte. Alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, riportate dal Daily Mail, parlano di difficoltà personali e di precedenti legali legati al possesso di sostanze nella contea di Napa, elementi che gli investigatori starebbero valutando nel contesto delle indagini ancora aperte.