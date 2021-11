Sabato 27 novembre andrà in onda la finale di Tu si Que Vales. A contendersi la vittoria 10 concorrenti che sono piaciuti di più nel corso delle punta

Sabato 27 novembre andrà in onda la finale di Tu si Que Vales. A contendersi la vittoria 10 concorrenti che sono piaciuti di più nel corso delle puntate.

Tu si Que Vales: il prossimo sabato la finale

Sabato 27 novembre andrà in onda la finale di questa edizione di Tu sì Que Vales, in cui verrà deciso il vincitore di quest’anno.

Nel corso delle undici puntate dello show si sono esibiti tantissimi talenti, che hanno cercato di conquistare i giudici, mostrando i loro meravigliosi talenti. Ci sono state prove di ballo, di canto, di forza, acrobazie. Momenti di grande divertiment e anche di fiato sospeso. I concorrenti che sono risuciti a conquistare davvero tutti sono dieci.

Tu si Que Vales: come si arriva in finale

La trasmissione, come ogni anno, si svolge in modo che tutte le performance vengano presentate e valutate durante le puntate.

Il voto viene espresso dai giudici e dalla giuria popolare. I concorrenti riescono in questo modo a contendersi un posto nella finale. In alcuni casi è possibile che un’esibizione venga premiata dai giudici e portata direttamente in finale, quando Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi decidono di raggiungere i concorrenti al centro dello studio dopo che hanno ottenuto il 100% dei voti.

Tu si Que Vales: i dieci finalisti

Dopo undici settimane, sono stati ufficialmente scelti i dieci finalisti, che si contenderanno la vittoria. I dieci finalisti sono: