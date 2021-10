Tu Si Que Vales, la pole dancer 77enne conquista i giudici e il pubblico

Una pole dancer di 77 anni ha calcato il palcoscenico di "Tu Si Que Vales" nella puntata andata in onda il 23 ottobre 2021, giudici e pubblico stupiti

Idanna Abignente, 77 anni, è stata una delle concorrenti che ha stupito e conquistato maggiormente i giudici di Tu Si Que Vales, nella puntata andata in onda sabato 23 ottobre 2021, la donna ha sfruttato la sua occasione non solo per esibirsi in una meravigliosa performance, ma anche per lanciare un messaggio alle donne della sua età.

Tu Si Que Vales, pole dancer di 77 anni si esibisce sul palco

Tra i numerosi concorrenti che si sono esibiti nella puntata del 23 ottobre 2021 di Tu Si Que Vales, una donna ha certamente rapito il cuore dei giudici e conquistato il pubblico in studio e a casa, si tratta di Idanna Abignente, una pole dancer di 77 anni.

La donna ha scelto di esibirsi a Tu Si Que Vales per dimostrare alle donne della sua età, che non bisogna porsi alcun limite quando si va più in là con gli anni, ma che anzi, bisogna cimentarsi in nuove e stimolanti avventure, proprio come ha fatto lei con la pole dance.

Tu Si Que Vales, l’esibizione di Idanna Abignente: pole dancer a 77 anni

La sesta puntata dell’edizione 2021 di Tu Si Que Vales non è certamente stata priva di colpi di scena, tra le numerose esibizioni è spiccata quella di Idanna Abignente, pole dancer a 77 anni, che si è così presentata ai giudici:

“Ciao a tutti, mi chiamo Idanna, ho 77 anni e vivo a Pino Torinese, da quasi 7 anni mi cimento in questa disciplina che mi piace tantissimo, ho vinto il campionato italiano di pole dance per la mia categoria a febbraio”.

E ha poi spiegato il perchè ha deciso di partecipare a Tu Si Que Vales:

“Il motivo per cui sono qua è dimostrare alle donne diversamente giovani come me, che non esistono solo i nipotini o le carte, ma ci si può dedicare anche ad altro come ho fatto io, questo sport mi piace molto”.

Tu Si Que Vales, tutti pazzi per Idanna Abignente: pole dancer a 77 anni

L’esibizione della pole dancer ha lasciato di stucco giudici e pubblico, che sono rimasti a bocca aperta e non hanno potuto far altro che applaudire la 77enne e congratularsi con lei per il suo talento e la sua determinazione.

Ecco come ha commentato la sua esibizione la stessa Idanna di fronte ai giudici e al pubblico:

“Sono contenta e spero di poter essere d’ispirazione per qualche altra signora diversamente young, io non posso star qui ad elencare tutti i problemi fisici che ho, che non mi sono mai fatta con la pole, ho anche l’artrosi alle mani”.

Nonostante tutto però Idanna non si è mai arresa ed è per questo che Maria De Filippi ha premiato la sua apertura mentale e la sua determinazione, ecco cosa le ha detto: