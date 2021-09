U&D, Gemma Galgani replica alle ultime parole di Giorgio Mainetti su di lei

La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani, ha recentemente commentato le ultime dichiarazioni rilasciate sul suo conto dall'ex Giorgio Mainetti

Gemma Galgani è senza alcun dubbio una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, che da anni ormai tiene compagnia a milioni di telespettatori.

Proprio la nota dama recentemente è tornata parlare del suo ex, ossia Giorgio Mainetti e lo ha fatto in replica alle ultime dichiarazioni rilasciate da Mainetti sul suo conto.

U&D: le ultime dichiarazioni di Giorgio Mainetti, che hanno suscitato la replica di Gemma

In una recente intervista rilasciata a Nuovo, l’ex cavaliere fiorentino Giorgio Mainetti, ex di Gemma Galgani, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul conto della dama torinese e in particolare ha commentato le sue ultime scelte circa il ricorso alla chirurgia estetica, ecco nello specifico quanto dichiarato da Mainetti:

“Così ritoccata non l’avrei mai amata. Direi che per lei è l’ora di pensare al cervello. Queste sue scelte non mi sono piaciute. Però sarò chiaro, con lei ho chiuso e non torno indietro. Sicuramente adesso non la corteggerei. In più la Gemma Galgani che piaceva a me non esiste più”.

E ancora:

“Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale. Penso che sia anche un messaggio sbagliato per le donne che la seguono”.

U&D, la replica di Gemma alle parole di Giorgio sul suo conto

In una recente intervista rilasciata anche in questo caso al settimanale Nuovo, Gemma Galgani ha commentato il possibile ritorno del “Gabbiano” a Uomini e Donne e le ultime dichiarazioni rilasciate sul suo conto dallo storico ex, con queste esatte parole:

“Riesce a dire parole offensive nei miei confronti, ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata”.

U&D, Giorgio potrebbe tornare nel programma? L’indizio fornito da Gemma

Secondo quanto dichiarato da Gemma nella sua ultima intervista, Mainetti potrebbe far ritorno presto a Uomini e Donne, da parecchie settimane infatti si rincorrono alcune indiscrezioni su un possibile ritorno nel parterre del trono over del “Gabbiano”.

Indiscrezioni che sembrano essere confermate da alcune dichiarazioni rilasciate da Giorgio circa Isabella Ricci, altra dama del parterre, in una recente intervista:

“La trovo una bella donna. Mi piacerebbe tanto invitarla a cena. Lei ha tutta la mia ammirazione. Credo abbia tanto fascino, un grande charme”.

Poi la frecciatina lanciata a Gemma, in riferimento ad Isabella: