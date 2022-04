Ucraina, la bimba con il numero di telefono scritto sulla schiena è arrivata in Francia

In fuga dalla guerra in Ucraina, la piccola Vira è al sicuro: la bambina ha raggiunto la Francia ed è finalmente al riparo insieme alla sua mamma.

Nome, cognome, data di nascita e numero di telefono dei familiari, il tutto scritto sulla schiena di una bambina di soli 2 anni. La storia della piccola Vira ha commosso il mondo intero e l’immagine di quel corpicino – ignaro delle scritte che portava sulla schiena – d’un tratto è diventata virale sul web.

L’idea era venuta alla mamma, la 33enne Aleksandra Mako, che dal primo giorno in cui è scoppiata la guerra in Ucraina ha cercato di proteggere la sua bambina, anche nello sventurato caso in cui fosse rimasta orfana. La donna aveva scritto generalità e altre informazioni essenziali sulla schiena della sua bimba, servendosi semplicemente di una penna. Insieme hanno cercato di mettersi al riparo dalle atrocità della guerra e fortuantamente ce l’hanno fatta.

In fuga dal suo Paese, Aleksandra finalmente è al sicuro con la sua bambina. Ora sono insieme in Francia.

La bimba ucraina con numero di telefono sulla schiena è in Francia con la mamma

“Siamo riuscite ad attraversare il confine e ora siamo nel sud della Francia“: con queste parole mamma Aleksandra ha fatto sapere di essere riuscita a lasciare l’Ucraina, verso cui rivolge sempre il suo pensiero.

Con lei anche la sua bambina di 2 anni, Vira Makoviy.