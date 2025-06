L’ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di aprirsi con i suoi followers raccontando una parte molto difficile della sua vita: la battaglia contro una grave malattia, che lo ha costretto a trascorrere giorni in ospedale e a lottare con tutte le sue forze per tornare a vivere. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Leonardo ha condiviso con sincerità le difficoltà affrontate, ma anche il coraggio e la determinazione che lo hanno spinto a non arrendersi mai.

Un messaggio di speranza e resilienza che vuole ispirare chiunque stia attraversando momenti di prova.

La confessione dell’ex tronista: ecco di chi si tratta

Chi ha seguito Uomini e Donne negli anni passati sicuramente ricorderà Leonardo Greco. Partecipò al programma nel 2010 e ancora oggi il suo nome è ben presente nella memoria dei fan. Non si può parlare di lui senza citare Bubi, la sua corteggiatrice, famosa per i suoi acceso confronti con le altre pretendenti. Leonardo, all’epoca, scelse Diletta Paglino, ma la loro relazione ebbe una breve durata. Va ricordato inoltre che Greco era già padre di una splendida bambina, oggi cresciuta e diventata una giovane donna.

UeD, la drammatica confessione dell’ex tronista: “Ho avuto un problema di salute molto importante”

Leonardo Greco, in un recente video condiviso sul suo profilo Instagram, ha voluto aprirsi riguardo al difficile periodo vissuto qualche anno fa a causa del Covid-19, che lo ha costretto a una lunga degenza in ospedale. Nonostante la gravità della situazione, Leonardo ha mantenuto viva la speranza e ha affrontato con determinazione ogni ostacolo, continuando a inseguire con passione i suoi obiettivi e i suoi sogni.

“Non tutti sanno che pochi anni fa ho avuto un problema di salute molto importante di cui non voglio entrare nel dettaglio, ma che mi ha fatto perdere davvero tutto. Avevo già un’agenzia immobiliare, avevo creato un business pazzesco, ma purtroppo ho fatto ko. Questo video lo faccio per tutta quella gente che si sente in difetto, per tutta quella gente che vede solo nei social la parte bella, non vedono la realtà. Lo faccio semplicemente per quello, per dire che tutti ce la possono fare, che tutti possono rialzarsi in piedi, che tutti possono raggiungere i propri obiettivi. Quindi godetevi questo mini viaggio nella mia vita che ha avuto alti e bassi e volevo dedicarla a tutti quelli che si sentono meno, ma in realtà non lo sono”.

Leonardo ha raccontato di aver avuto un’agenzia e di gestire venti appartamenti con affitti brevi, fino a quando la malattia lo ha colpito duramente, facendogli perdere tutto. Tuttavia, non ha mai perso la speranza: piano piano si è rimesso in piedi, riprendendo in mano la propria vita anche dopo un periodo di depressione.

Con grande forza e determinazione, senza farsi fermare da nessuno, ha continuato a costruire il suo lavoro, che tuttora porta avanti con passione. Ha spiegato di amare sognare, ma soprattutto trasformare quei sogni in obiettivi concreti, vendendo immobili, seguendo i clienti e creando investimenti.