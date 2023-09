Le anticipazioni di Un posto al sole dal 25 al 29 settembre promettono grandi colpi di scena. Vediamo cosa accadrà a Palazzo Palladini e alle vicende di tutti i personaggi coinvolti nella trama di questo periodo.

Un Posto al Sole: anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023

Nella settimana che va da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, Un posto al sole terrà compagnia agli italiani al solito orario, a partire dalle 20:50 su Rai3. Le anticipazioni ci dicono che saranno diversi i protagonisti delle avventure di Palazzo Palladini.

Trama lunedì 25 settembre

Alberto continua a corteggiare Diana, ma lei sembra interessata soprattutto a far uscire il vero carattere dell’avvocato. Nunzio cerca in ogni modo di dimenticare Rossella, ma non riesce nel suo intento. Roberto non riesce a trovare Ida e Tommaso, motivo per cui Marina lo convince a denunciare Lara. La Martinelli, però, ha già in mente un piano B per consentire a Ferri di ritrovare il bambino.

Trama martedì 26 settembre

Lara è riuscita a convincere Roberto a temporeggiare, quindi anche Marina è costretta a non chiamare la polizia. Alberto capisce il gioco di Diana e, infuriato come non mai, si sfoga prima su di lei e poi su Clara. Nunzio, nel frattempo, non riesce a dimenticare Rossella e prova a scordarsi di lei corteggiando Diana. Giulia, grazie all’aiuto di Raffaele, affitta una stanza in Terrazza, ma Renato non sembra essere d’accordo.

Trama mercoledì 27 settembre

Finalmente Roberto riesce a ritrovare Tommaso e caccia Lara dalla sua vita. Ferri, però, deve fare i conti con Ida. Marina non si fida della donna e lo mette in guardia. Raffaele ha trovato una sostituta per il Palazzo, Rosa, ma Otello non è d’accordo. Guido non tollera più la presenza di Bice e chiede a Mariella di liberarsi di lei.

Trama giovedì 28 settembre

Marina crede che Ida sia una bugiarda e Roberto prova a farle una proposta per liberarsi anche di lei. La giovane, a questo punto, appare in difficoltà. Raffaele sembra essere riuscito a convincere Otello nell’accettare Rosa come sua sostituta, mentre Mariella tenta di convincere Bice a perdonare Sergio. Quest’ultimo, però, non vuole rinunciare alla libertà appena conquistata.

Trama venerdì 29 settembre

Raffaele non vede l’ora di raggiungere Ornella a Barcellona e si prepara a lasciare le redini del Palazzo a Rosa. Quest’ultima è entusiasta del suo lavoro, ma sembra molto preoccupata per Damiano, motivo per cui si ritrova a fare una scelta clamorosa che potrebbe avere conseguenze per Viola. Roberto continua a tampinare Ida, mentre Guido e Mariella non sanno più cosa fare per Bice e Sergio.