Un uomo è stato ucciso dalla polizia a San Francisco per aver guidato l'auto...

Un uomo è stato ucciso dalla polizia a San Francisco per aver guidato l'auto...

La polizia di San Francisco è intervenuta in un episodio che ha destato preoccupazione. Un uomo si è schiantato con l’auto contro l’edificio che ospita il consolato cinese. L’incidente è avvenuto lunedì 9 ottobre e si pensava a un atto terroristico, per questo le forze dell’ordine sono intervenute nell’immediato.

Incidente a San Francisco

Lunedì 9 ottobre a San Francisco, quando in Italia era circa la mezzanotte, un uomo ha sfondato il muro dell’edificio che ospita il consolato cinese. Questo ha provocato la reazione immediata della polizia che era sul posto, intervenuta prontamente sparando al sospettato di terrorismo.

Poi si è appreso che l’evento non aveva nulla a che fate con un attacco alla struttura, si è anche tentato di rianimare il soggetto ma senza successo.

Traportato in ospedale, è morto poco dopo, ora si indaga sull’incidente e sebbene abbiamo detto che non sia stato un atto terroristico, le forze dell’ordine di San Francisco stanno indagando per escludere concretamente questa pista.

Le indagini della polizia di San Francisco

Una tragedia quella che è successa ieri a San Francisco, o forse la polizia ha sventato un attacco? Ancora non è chiaro né chi sia l’uomo né le sue motivazioni.

Dal bilancio sappiamo che non ci sono feriti ma la struttura ha subito danni importanti e rimarrà chiusa fino a data da stabilire.

Il consolato cinese a San Francisco già attaccato in passato

In passato la sede del consolato cinese a San Francisco aveva già subito attacchi, ad esempio nel 2008 venne posizionata una bomba incendiaria al suo ingresso e ci furono dei danni, fortunatamente contenuti.

Ancora, nel 2014 un uomo ha dato fuoco ad alcuni secchi di benzina davanti all’ingresso, anche qui con danni limitati.

La sicurezza dei diplomatici cinesi è un argomento delicato dal 1999, quando l’ambasciata fu colpita durante la campagna di bombardamenti statunitense sulla Serbia.