Una Voce per San Marino, Francesco Monte canta e Ana Mena se la ride su Twitter

Ana Mena su Twitter risponde alle accuse lanciate durante Sanremo da Francesco Monte, proprio durante la sua esibizione a Una Voce per San Marino.

Dopo il dissing sui social avvenuto durante il festival di Sanremo tra lei e Franscesco Monte, Ana Mena ha voluto rompere il silenzio con un tweet derisorio sull’esibizione dell’ex concorrente di Tale & Quale al prgramma Una Voce Per San Marino.

Ana Mena rompe il silenzio: il tweet contro Francesco Monte

Alla fine anche una ragazza dolce come Ana Mena non ha resistito alla “vendetta”, e la finale di Una Voce Per San Marino è stata l’occasione per sfogarsi contro Francesco Monte.

Come sappiamo, Francesco Monte, dopo la delusione dell’eslcusione da Sanremo, ha partecipato come concorrente di Una Voce per San Marino che permette al vincitore di rappresentare il piccolo stato all’Eurovision Song Contest in programma a Torino il prossimo maggio.

Contest canoro alla fine vinto da Achille Lauro, ma nella serata di sabato 19 febbraio, proprio durante l’esibizione di Francesco Monte, la cantante spagnola ha postato il seguente tweet: “hahahah sto volando“.

Hahahahahaha sto volando — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 19, 2022

<img src="/uploads/images/embeb.png" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplatform.twitter.com%2Fwidgets.js%22%20charset%3D%22utf-8%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="