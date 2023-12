Unify è la piattaforma che la società A22 è pronta a lanciare: permetterà di vedere in chiaro e senza costi le partite della Superlega.

Che cos’è Unify?

Dopo la sentenza emanata dalla Corte di Giustizia UE, il monopolio di UEFA e FIFA sul mondo delle competizioni calcistiche è terminato, e ciò significa che la Superlega – e altri progetti simili – potranno prendere forma liberamente. A tal proposito, A22 Sports – la società di management che cura gli aspetti legali e commerciali della Superlega – ha annunciato lo sviluppo di Unify, piattaforma di streaming attraverso cui vedere gratuitamente le partite della nuova competizione.

«Il futuro del calcio è libero. Proponiamo una piattaforma di streaming all’avanguardia per permettere ai tifosi di vedere ogni partita gratuitamente» – si legge in un messaggio su X condiviso dall’account di A22 Sports.

Come funzionerà Unify

Ma com’è possibile che una piattaforma streaming possa mandare in onda eventi la cui commercializzazione dei diritti in chiaro implica spese esorbitanti? L’obiettivo è puntare tutto su una raccolta d’investimenti tale da assicurare una base di finanziamenti sufficienti da sopportare i costi dell’operazione, e al tempo stesso garantire introiti ai soggetti partecipanti.

Per raggiungere questo scopo gli spot e le interruzioni durante i match saranno diversi, per questo l’idea è quella di strutturare un servizio piramidale: alla base c’è il livello gratuito per tutti coloro che vorranno guardare le partite senza spendere un euro; al contrario, per chi non sopporta le interruzioni e vorrà approfondimenti e contenuti aggiuntivi, saranno messi a disposizione altri livelli di abbonamento a pagamento.