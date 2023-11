L'ultima puntata di Uomini e Donne è stata incentrata sulle protagoniste del trono over. Ecco cosa è successo.

L’ultima puntata di Uomini e Donne ha visto una sfilata da parte delle protagoniste del trono over. Le dame hanno proposto il tema dei Sogni son desideri, ma le è capitato un piccolo incidente “hot”, poiché si è lasciata prendere un po’ troppo la mano. Cosa è successo di preciso?

Uomini e Donne: cosa è successo a Elena Di Brino

Elena ha sorpreso tutti con una performance improvvisata durante la puntata di UeD. Ha eseguito un balletto dal forte contenuto sensuale su una sedia e ha posizionato le gambe in maniera provocante di fronte alle telecamere, mostrando più di quanto fosse necessario. La sua esibizione ha suscitato una reazione immediata da parte degli opinionisti, tra cui spicca Tina Cipollari, che ha detto: “Mi auguro che le telecamere non abbiano ripreso proprio questo momento!”.

Nonostante il chiaro accenno a quanto era appena accaduto, Maria De Filippi ha scelto di non commentare direttamente, optando per dare la parola agli altri presenti. Tuttavia, nessuno è riuscito a rimanere in silenzio di fronte a quanto era accaduto.

Uomini e Donne: mote le critiche su Elena

Dalla platea maschile sono emerse numerose critiche, poiché molti degli spettatori hanno definito l’esibizione di Elena come volgare e in netto contrasto con l’approccio di Maurizio Laudicino, che aveva chiaramente espresso il desiderio di evitare discussioni di natura sessuale e sensuale in quel contesto.