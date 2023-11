Tu si Que Vales, Maria De Filippi in arancione: il nuovo look

Nella serata di ieri, sabato 4 novembre 2023, è andata in onda la settima puntata di Tu Si Que Vales, che ha intrattenuto milioni di spettatori. La padrona di casa è Maria De Filippi, che sta sfoggiando dei look molto apprezzati dal pubblico. Al suo fianco sempre presenti Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e i tre conduttori. Per questa nuova puntata ha scelto di sfoggiare un colore molto più acceso e vitaminico, ovvero l’arancione. Nonostante le puntate siano registrate, il fatto che questa sia andata in onda nel periodo di Halloween ha reso questo colore particolarmente adatto alla stagione.

Maria De Filippi ha indossato un elegante tailleur firmato Hebe Studio, per la precisione modello The Bianca in cady. A contraddistinguerlo sono i pantaloni classici ma a zampa di elefante, al prezzo di 290 euro, e una giacca doppiopetto leggermente oversize, modello con revers e taschini in raso e fodera scura, con logo jacquard, al prezzo di 550 euro. Per completare questo nuovo look ha scelto un top bianco a contrasto e dei décolleté con il tacco a spillo color nude.

Tu si Que Vales, Maria De Filippi in arancione: la sua passione per i tailleur

Gli scorsi anni Maria De Filippi aveva sfoggiato anche tubini bon-ton, camicie di raso e completi con i pantaloni, ma durante questa edizione ha deciso di dare libero sfogo alla sua grande passione per i tailleur. Fino ad ora ne ha sfoggiati di ogni tipo, dai classici modelli monocromatici a quelli di raso con decorazioni floreali tono su tono, fino a varianti più sbarazzine in total denim. Ha scelto i tailleur anche per le puntate di Amici, abbinandoli anche alle sneakers e dando prova del fatto che un outfit super formale può anche rivelarsi molto versatile.