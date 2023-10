Maria De Filippi ha scelto di indossare un elegante tailleur gessato a fondo blue e righine rosse per la quarta puntata diTu Si Que Vales. Tutti i dettagli sull’outfit sfoggiato dalla conduttrice.

Tu Si Que Vales: il tailleur di Maria De Filippi

Per la quarta puntata di Tu Si Que Vales andata in onda in prima serata sabato 14 ottobre, Maria De Filippi ha indossato un tailleur gessato. Sono ormai diversi anni che la conduttrice ha rivoluzionato il suo stile, scegliendo di dire addio a look eccessivamente rigorosi per optare per capi più glamour.

Dopo l’outfit effetto color block sfoggiato per il debutto del format, seguito dal total denim e dal raso floreale color salmone per il secondo e il terzo appuntamento con lo show, Queen Mary ha poi optato per un completo mannish in variante gessata a gondo blu con micro-righe rosse a firma Louis Vuitton.

Il completo era dotato di pantalone palazzo dalla linea classica e ciacca doppiopetto. A completare la mise della De Filippi, poi, un paio di pumps con il tacco a spillo in camoscio di colore rosso che richiamavano le righine del tailleur.

Anche Giulia Stabile sceglie il look mannish

Maria De Filippi non è stata l’unica a sfoggiare un tailleur in puntata. Anche Giulia Stabile, infatti, ha optato per un look mannish. Per dare maggior valore alla sua prima volta nel ruolo di conduttrice, infatti, l’ex ballerina di Amici ha detto addio ai pantaloni over, alle tute e ai competi sportivi da ballerina per concedersi outfit più raffinati che rievocano quelli di Belen.

Il tailleur scelto dalla ragazza è più dinamico rispetto a quello indossato dalla De Filippi. Il completo, di colore beige, è firmato Krizia e ha una giacca crop con tagli sulla schiena e pantaloni a sigaretta alla caviglia. Il tutto abbinato a dei tacchi alti.