Uomini e Donne: Ester Glam rivela sesso e nome del bebè in arrivo

Ester Glam ha comunicato ai fan i dettagli del suo secondogenito in arrivo: il dolce post dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

L’ex protagonista di Uomini e Donne Ester Glam è incinta del suo secondo bebè. Dopo aver annunciato la gravidanza a fine maggio, sempre a mezzo suoi social ha ora comunicato sesso e nome del nascituro. Felice insieme al compagno Luca e al loro primogenito Gabriele di 2 anni, l’ex corteggiatrice del dating show mariano ha dunque svelato che sarà ancora un maschietto e che si chiamerà Brando.

Ester Glam di nuovo mamma dopo U&D

Il nome Brando, di origine germanica, ha il significato di “fuoco” e di “brillante”, ma in senso lato vuol dire anche “spada”. La lama dell’arma, infatti, “risplende come il fuoco”, richiamando così un elemento molto usato in letteratura. Il nome non prevede tuttavia onomastico e può quindi essere festeggiato il 1° novembre, giorno dedicato a tutti i santi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ester Glam (@esterglam5__)

Ester Glam ha dunque comunicato la lieta novella a tutti i suoi fan con un dolce post sui social. Nel dettaglio su Instagram ha scritto: “Il nostro mondo si tinge di nuovo di azzurro. Ti ho desiderato tanto. Ho sperato con tutte le mie forze di poter dare a Gabriele un alleato per la vita e ho fortemente voluto un altro uomo di cui innamorarmi alla follia. Mamma non vede l’ora di darti tutto l’amore del mondo insieme al tuo fratellone un po’ maldestro e caciarone, e al tuo papà dolce e protettivo.

Saremo una squadra perfetta. Brando ti aspettiamo!”.