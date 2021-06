Jessica Antonino e Davide Lorusso di “Uomini e Donne” si sono lasciati: dopo le indiscrezioni diffuse sul web, nuovi commenti sembrano confermarlo.

L’ex tronista di Uomini e Donne Jessica Antonini e l’ex corteggiatore Davide Lorusso si sono lasciati: i nuovi commenti della ragazza postati su Instagram sembrano ormai fugare ogni dubbio.

Uomini e Donne, Jessica Antonino e Davide Lorusso si sono lasciati

Nel corso degli ultimi giorni, i rumors che alludevano a una presunta separazione della coppia composta da Jessica Antonino e Davide Lorusso sono diventati sempre più insistenti fino a essere velatamente confermati dall’ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, tramite alcuni commenti postati su Instagram.

I fan della coppia, infatti, hanno scritto numerosi messaggi alla ragazza chiedendo di sapere se la love story con il corteggiatore, scelto nel corso di ottobre 2020 nel programma Mediaset, fosse ormai giunta al termine.

Sulla base delle nuove informazioni trapelate, la relazione si sarebbe conclusa e sarebbe, quindi, durata meno di un anno. A proposito delle domande dei fan, Jessica Antonino ha scritto i seguenti messaggi: “Ho letto: ‘è durata pure troppo’, ma la storia era vostra? Ho letto: ‘lei girava sempre con un gruppo di amici (quindi?). Un popolo di giudiconi, pecoroni, ignorantoni, che si battono il petto. Ma pensate alla vostra di vita e pensate prima di parlare”.

A ogni modo, la ragazza non vuole dare spiegazioni esaustive a proposito della separazione e, al momento, ha scelto di proteggere la sua privacy preferendo non soddisfare la curiosità, a tratti molesta, dei fan.

Nonostante non sia ancora giunta una conferma ufficiale da parte della coppia, tuttavia, appare evidente che i rapporti tra Jessica Antonino e Davide Lorusso siano estremamente tesi. Del resto, nel rispondere ad alcune domande dei fan, l’ex tronista è apparsa molto infastidita e seccata dall’intromissione di estranei nella sua vita privata.

A questo proposito, la ragazza ha scritto: “Ma perché non vi date una sciacquata alla bocca tutti quanti, che vergogna di gente. Ma ci conoscete? – e ha aggiunto – Ho letto: ‘lasciala con Corona, è l’uomo per lei (non si sa mai nella vita, Fabrizio è una bellissima persona)”.

Uomini e Donne, Jessica Antonino e Davide Lorusso: i dubbi dei fan

I dubbi dei fan legati alla relazione tra la tatuatrice romana e il barman erano nati già poco dopo la scelta effettuata a Uomini e Donne da Jessica Antonino. In seguito all’uscita dal programma, infatti, si vociferava di una presunta liaison tra Davide Lorusso e un’altra ragazza, comprovata da chat e messaggi vocali. Con il trascorrere del tempo, nonostante le ripetute smentite del corteggiatore, è diventata sempre più forte l’idea che il ragazzo avesse preso parte all’ultima edizione di Temptation Island, prima, e di Uomini e Donne, soltanto per ottenere fama e notorietà.