Uomini e Donne: Giacomo e Martina discutono per via di Temptation Island

In una recente diretta su Instagram, Martina Grado e Giacomo Czerny hanno raccontato la loro prima "discussione" per Temptation Island

L’ultima coppia formatasi negli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi è quella di Martina Grado e Giacomo Czerny. Il ragazzo ha preferito quest’ultima a Carolina Ronca, che in tanti si aspettavano quale sua scelta. Ad ogni modo a oggi il cuore del videomaker pare tutto rivolto alla 25enne bergamasca, come dimostrano i numerosi scatti romantici postati da entrambi sui loro profili social.

Giacomo e Martina si rivelano sui social

Di recente intervistati da Samantha Curcio e Alessio Ceniccola in una diretta su Instagram, i due piccioncini hanno peraltro rivelato di essere sempre stati attratti l’uno dall’altra.

Giacomo ha persino svelato di essersi eccitato durante un’esterna!

Smancerie a parte, Martina ha invece raccontato la loro prima discussione. A quanto pare, i due ex protagonisti del dating show mariano avrebbero bisticciato per via di Temptation Island.

Ammettendo dunque di averne parlato, Giacomo avrebbe detto di non volerlo fare, perché saprebbe già come andrebbe a finire con tutte quelle belle ragazze in giro… La sua risposta ha non poco indispettito Martina, che gli quindi ha replicato a tono. Li vedremo mai nello show estivo dei sentimenti? Ai posteri la sentenza!