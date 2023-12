Per un ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi sono stati momenti di preoccupazioni. Il giovane ha annunciato l'avvenuto ricovero tramite i social.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giacomo Czerny ha vissuto dei momenti di preoccupazione. Il giovane ha annunciato sui social di essere stato ricoverato a causa di un aneurisma cerebrale. Ad ogni modo tutto sarebbe andato per fortuna per il meglio: “Mi avete salvato la vita, non so i vostri nomi, ma siete degli eroi”, è il ringraziamento che Czerny ha rivolto al personale dell’ospedale attraverso una Instagram stories.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Czerny (@giacomoczerny)

Uomini e Donne, ex tronista ricoverato per un aneurisma cerebrale

L’ex protagonista del noto dating show condotto da Maria De Filippi e targato Canale 5 ha condiviso sulla pagina Instagram un breve video che è stato accompagnato dalle seguenti parole: “Questo lo volevo postare il giorno in cui ho saputo di avere un aneurisma in testa. È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare. La fortuna nella sfortuna è che per un malditesta che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa. Era lì come una bomba ad orologeria. Mi sono operato subito. Questo è successo. Grazie a tutti di cuore. Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. Si affronta da solo, ma se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi, tutto è più facile”.

Il toccante ringraziamento al personale medico

Czerny, nelle stories che sono state sempre condivise sulla sua pagina personale di Instagram, è apparso in un paio di scatti mentre si trovava disteso sul suo letto di ospedale: “Vorrei ringraziare l’ospedale Noa di Massa, l’ospedale di Cisanello di Pisa e tutto lo staff di dottori, dottoresse, infermieri e infermiere, neuroradiologi e neurochirurghi, tutti quanti perché mi avete salvato la vita.” In una successiva storia aveva invece confidato: “Oggi giornata no. Scusate se non vi ho risposto, ma ero giù. Spero domani sia meglio”.