Uomini e Donne, le anticipazioni: Ida Platano avrebbe un nuovo corteggiatore

Ida Platano, celebre corteggiatrice di Uomini e Donne, avrebbe un nuovo spasimante e pare ne sia rimasta positivamente colpita.

Maria De Filippi è pronta a conquistare il palinsesto Mediaset. Canale 5 continua a puntare sull’indiscussa regina del piccolo schermo. Presto in onda al fianco di Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi a Tu Si Que Vales, la De Filippi si prepara anche alla nuova edizione di Amici e C’è posta per te, pronta a scovare nuovi talenti e raccontare storie commoventi.

Ma i fan del pomeriggio targato Canale 5 sono in trepidante attesa di Uomini e Donne, il programma in cui nascono nuovi amori e scoppiano non poche litigate: le registrazioni sono già riprese e dalle prime anticipazioni sembrerebbe che Ida Platano godrà della compagnia di un nuovo corteggiatore. Lo spasimante sarebbe interessato proprio alla hair stylist, la quale pare ne sia rimasta positivamente colpita. Dopo la delusione vissuta al fianco di Riccardo, è pronta a incontrare il vero amore?

Uomini e Donne, il nuovo corteggiatore di Ida

L’estate è appena finita e le anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne non sono tardate ad arrivare. Dopo la rottura tra l’ex tronista Massimiliano e Vanessa, la corteggiatrice che sembrava avergli rubato il cuore, è arrivata la conferma che anche Luca ed Elisabetta si sono lasciati. I fan del programma sperano che Ida sia più fortunata e si augurano che la nuova stagione le regali grandi emozioni. Cupido farà il suo corso?

Dalle prime voci circolate nelle ultime ore, sembra che un nuovo corteggiatore abbia deciso di arrivare a Uomini e Donne proprio per conquistare Ida, verso la quale nutrirebbe un sincero interesse.

Dalle anticipazioni pare che anche la famosa corteggiatrice sia rimasta colpita dal nuovo spasimante.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida ha un nuovo corteggiatore, Tina litiga con Gemma

Secondo le prime indiscrezioni trapelate all’indomani della ripresa delle registrazioni, alcune novità riguardano storici protagonisti del famoso programma capitanato da Maria De Filippi ma altre abitudini vengono confermate anche nella nuova stagione.

È il caso di Tina e Gemma: tra loro il rapporto resta teso e a poche ora dalla ripartenza non sono mancati i litigi, regalando sorrisi al pubblico.

Alcuni scontri ci sarebbero stati anche tra Gianni e Armando.

Uomini e Donne, Ida ha un nuovo corteggiatore e non mancano le indiscrezioni: quando riprende il programma

Lunedì 13 settembre inizia la stagione 2021/2022 di Uomini e Donne. Le nuove puntate andranno in onda come sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 14.45. Le registrazioni sono già iniziate e la struttura resta invariata.

Sul trono classico ci saranno quattro nuovi protagonisti: Matteo Fiorevanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Confermati i due amati opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Anche quest’anno trono classico e trono over andranno in onda nella stessa puntata.