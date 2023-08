Uomini e Donne: Luca Salatino nuovamente tronista?

Luca Salatino potrebbe tornare a vestire i panni di tronista di Uomini e Donne. La confessione è arrivata dal diretto interessato, che ha sottolineato di essere rimasto in ottimi rapporti con tutto lo staff di Maria De Filippi.

La storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Cerruti è finita cinque mesi fa e lui potrebbe tornare a vestire i panni di tronista di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale NuovoTv, ha ammesso che prenderebbe in considerazione l’idea di iniziare una nuova avventura nel programma di Maria De Filippi. Ha dichiarato:

“Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri”.

A distanza di cinque mesi dalla rottura con Soraia, Luca Salatino ci ha tenuto a sottolineare che oggi sono in buoni rapporti. L’addio è stato doloroso, motivo per cui l’ex tronista vuole prendersi ancora del tempo prima di tornare ad amare. Ha dichiarato:

Intervistata da Lollo Magazine, anche Soraia ha ammesso che tornerebbe volentieri a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha dichiarato:

“Non c’è nessuno nel mio cuore, sono free. Come dico sempre, non mi aspetto di partecipare, tantissime persone mi hanno fatto questa domanda, io dico sempre che nel momento in cui dovesse capitare che qualcuno mi cerca, capirei in quel momento e prenderei lì per lì la decisione. Non riesco ora a fare un pronostico di quello che potrà succedere, se me lo dovessero chiedere oggi sì, sarei pronta a rimettermi in gioco”.