Gemma Galgani, l’iconico volto della trasmissione televisiva Uomini e Donne, ha accusato un malessere che l’ha costretta ad abbandonare lo studio.

Uomini e Donne: malore per Gemma Galgani

Dietro le quinte è intervenuto un medico, per accertare lo stato di salute della donna. La dama, ormai nota alle telecamere per i suoi tormenti amorosi, ha dovuto affrontare una nuova delusione. Da diverso tempo si stava frequentando con il cavaliere Maurizio. La storia, tuttavia, non ha avuto un lieto fine. In studio Gemma è stata, quindi, criticata duramente dagli storici opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultima, in particolare, si è rivolta alla donna affermando: “ma lo vuoi capire che gli uomini non sono quelli delle favole che tu immagini, sono diversi. Tu ancora immagini il principe azzurro che la va a prendere con il cavallo, ciao core!”

Interviene Rudy Zerbi

A difesa della dama è intervenuto l’insegnante di Amici, Rudy Zerbi, che l’ha raggiunta nel backstage. La conversazione tra i due non è stata ripresa. La padrona di casa, Maria De Filippi, ha però commentato: “Le sta tenendo compagnia“. Una volta rientrata in studio, Gemma ha dichiarato di non sentirsi bene, di avvertire dei brividi e di avere bisogno di un medico. “L’ho detto che non sta bene, ha la febbre” ha prontamente affermato la Cipollari, posandole una coperta sulle spalle.