Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono più innamorati che mai: lei lo ha presentato al suo unico figlio.

Tutto procede liscio come l’olio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che hanno lasciato Uomini e Donne più innamorati che mai.

Riccardo Guarnieri e Roberta: l’amore

A quanto pare la storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua procederebbe a gonfie vele.

L’ex dama di Uomini e Donne ha ammesso di aver iniziato a provare un sentimento per Riccardo nonostante lui provasse ancora qualcosa per la sua ex, Ida Platano, con cui la separazione sarebbe avvenuta a nozze annunciate: “Era un uomo a pezzi, svuotato”, ha raccontato Roberta. Di recente la Di Padua avrebbe presentato Riccardo a suo figlio, segno che entrambi farebbero ormai sul serio: “Ho già fatto conoscere Riccardo a mio figlio Pasquale Alex tramite una videochiamata”, ha raccontato la Di Padua.

A causa dell’emergenza Coronavirus i due non si vedrebbero spesso come vorrebbero, ma Roberta avrebbe già conosciuto i genitori di Riccardo. Per il momento la coppia non ha confessato progetti futuri (come la convivenza o le nozze) ma Roberta ha ammesso che sarebbe felice di avere un figlio insieme a Riccardo. Dal canto suo sembra che Guarnieri abbia finalmente messo una pietra sopra alla fine del suo rapporto con Ida Platano, con cui aveva lasciato la precedente edizione di Uomini e Donne dicendosi pronto a convolare a nozze.

Ida ha preferito non commentare il nuovo rapporto sbocciato tra il suo ex e Roberta Di Padua. Ci saranno presto novità da parte della coppia? I fan sui social sono impazienti di saperne di più in merito al loro rapporto.