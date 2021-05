Il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, ha aperto le prenotazioni per i vaccini agli over 40, a partire da lunedì 17 maggio.

Il Commissario per l’Emergenza Covid in Italia, Francesco Figliuolo, ha inviato una comunicazione alle Regioni e alle Province autonome per annunciare l’apertura delle prenotazioni dei vaccini sintetizzati contro il coronavirus destinate agli over 40 a partire dal prossimo lunedì 17 maggio.

Vaccini Covid, Figliuolo: “Da lunedì 17 maggio, aperte le prenotazioni per i cittadini over 40”

Nel pomeriggio di mercoledì 12 maggio, il generale Figliuolo ha diramato una nota indirizzata alle Regioni e alle Province autonome per segnalare l’imminente apertura delle prenotazioni ai nati fino al 1981. Da lunedì 17 maggio, infatti, tutti i cittadini italiani che rientrano nella categoria degli over 40 potranno iniziare a prenotare la propria dose di vaccino anti-Covid, aderendo alla campagna vaccinale italiana.

A questo proposito, nella lettera inviata dalla struttura commissariale coordinata dal generale Figliuolo è stato dichiarato che “per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981”.

Vaccini Covid, Figliuolo: l’iniziativa delle Regioni

In relazione alla decisione di aprire le prenotazioni agli over 40, è opportuno segnalare che alcune Regioni italianeavevano già preannunciato una simile possibilità, iniziando a rendere possibile la compilazione e la ricezione delle richieste proprio a partire da lunedì 17.

È il caso, ad esempio, del Lazio, del Veneto e della Basilicata: realtà regionali che hanno anticipato, seppur di poche ore, la comunicazione ufficiale della struttura commissariale.

Nella lettera diffusa dal commissario straordinario per l’emergenza Figliuolo, inoltre, viene anche sottolineato che “nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, si continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie”.

Attraverso il documento, poi, “si raccomanda l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”.

Vaccini Covid, Figliuolo: la ricezione di nuove dosi in Italia

Nella nota redatta dal generale Figliuolo rivolta alle Regioni e alle Province autonome italiane e incentrata sul tema dell’andamento della campagna vaccinale, è stato anche dichiarato quanto segue: “Stamattina è iniziata la distribuzione di circa 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer. Le consegne alle strutture designate alle Regioni si concluderanno nella giornata di oggi”.

La Struttura Commissariale Covid-19, inoltre, ha anche specificato che, nella giornata di giovedì 13 maggio, “è previsto l’afflusso di oltre 170 mila dosi di Janssen all’hub nazionale vaccini della Difesa, dove entro la fine di questa settimana arriveranno anche circa 360 mila dosi di Vaxzevria (AstraZeneca) e oltre 390 mila di Moderna”