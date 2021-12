Il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, ha ipotizzato che il vaccino anti-Covid possa avere richiami annuali come il vaccino antinfluenzale.

Vaccino Covid, Magrini (Aifa): “Ipotesi richiami annuali come il vaccino antinfluenzale”

In occasione di un’audizione in commissione Igiene e Sanità al Senato, il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ha fatto riferimento alla possibilità di somministrare il vaccino anti-Covid con scadenzaannuale, al pari di quello antinfluenzale.

A questo proposito, il direttore generale Magrini ha dichiarato: “Per ulteriori dosi booster della vaccinazione anti-Covid si prenderanno in considerazione tutte le evidenze scientifiche rispetto anche al declino dell’immunità, su cui sono in corso vari studi. Il modello teorico può essere quello della vaccinazione antinfluenzale con richiami annuali”.

Vaccino Covid, Magrini (Aifa): la variante Omicron

Il direttore generale dell’Aifa, poi, si è soffermato anche sulla diffusione della variante Omicron del SARS-CoV-2, affermando: “Cercheremo di capire se la sua maggiore diffusività genererà una variante più o meno grave della precedente, perché ci sono anche segnali che possa essere meno grave di Delta”.

Soffermandosi sull’efficacia dei vaccini e dei medicinali anti-Covid attualmente esistenti e utilizzati in contesto internazionale rispetto alla variante Omicron, il dg Nicola Macrini ha aggiunto: “Le prime segnalazioni sono eccellenti e hanno riguardato un monoclonale Gsk che ha passato il `test omicron´ e anche il dato sul dosaggio Pfizer è molto rassicurante: attendiamo altre conferme, e ieri l’Oms si è espressa sul fatto che Omicron sembra controllabile con gli strumenti attuali.

Rispetto alla variante Omicron, questi dati, dopo le nubi nere con cui si era annunciata la nuova variante sembrano invece molto rischiarare, essendo dati favorevoli”.

Vaccino Covid, Magrini (Aifa): campagna vaccinale rivolta ai bambini di 5-11 anni

Infine, Nicola Magrini ha esaminato il tema dell’apertura della campagna vaccinale rivolta ai bambini inclusi nella fascia di età 5-11 anni che partirà nei prossimi giorni, osservando: “La valutazione delle reazioni ai vaccini Covid avviene da uno scambio di informazioni a livello globale.

Al momento dell’approvazione di Ema e Aifa del vaccino per i bambini tra 5 e 11 anni, in USA erano stati già vaccinati 3,5 mln di bambini senza segnali di allarme in questo periodo, e si è tenuto conto anche dei dati di Israele. Il fenomeno delle miocarditi è attenzionato da Ema, che ha reso noto i dati per gli over12 e indica un rischio molto raro di miocarditi per i vaccini a mRna nell’ordine di uno ogni 20mila soggetti circa – e ha precisato –. Sebbene l’infezione Covid abbia un decorso più benigno tra i bambini, in alcuni casi può sviluppare conseguenze gravi sia a breve che a lungo termine, ad esempio la sindrome multisistemica che può portare al ricovero in intensiva. Lo studio registrativo sui vaccini mostra l’elevato livello di efficacia del vaccino e ci sono benefici anche di altra natura come la possibilità di frequentare la scuola. Sulla base di ciò la commissione Cts Aifa ha approvato il vaccino per questa fascia nell’uso esclusivo della formulazione pediatrica”.