Vaiolo delle scimmie, Galli rassicura: “Non ci sono gli elementi di un allarme”

Allerta internazionale per il vaiolo delle scimmie: mentre l'Organizzazione mondiale per la sanità ci pensa, Massimo galli dice la sua in merito.

L’infettivologo Massimo Galli ha parlato della crescente emergenza per il vaiolo delle scimmie e ha commentato le scelte dell’Oms.

Crescono i casi per il vaiolo delle scimmie

Non è ancora stato sconfitto definitivamente il Covid-19, e già una nuova minaccia epidemiologica si prospetta all’orizzonte.

I crescenti casi di contagio per il cosiddetto “vaiolo delle scimmie” preoccupano l’Organizzazione mondiale per la sanità (OMS), che pensa addirittura ad una possibile emergenza sanitaria internazionale.

Nello specifico, la paura è incrementata dopo che si sono registrati 92 nuovi casi di contagio in 12 Paesi nei quali il virus non è endemico.

Le parole di Massimo Galli sul vaiolo delle scimmie

Sull’argomento si è voluto sbilanciare anche il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, che ha commentato le preoccupazioni dell’OMS e la possibilità di vedersi di fronte ad un nuovo stato di emergenza: