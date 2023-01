Valanga a Madesimo: 60enne morto mentre cerca i suoi cani

Nella serata dello scorso sabato 7 gennaio 2023, a Madesimo (SO) un 60enne aveva richiesto soccorso, dopo essere stato sorpreso dal maltempo durante una passeggiata in montagna con i suoi due husky.

È morto travolto da una valanga mentre era alla ricerca dei due cani.

La ricostruzione dei fatti

Si chiamava Michele Buga, era originario della Romania e da anni risiedeva in un paese della Valsassina, in provincia di Lecco. Dopo essersi messo in salvo rientrando dalla montagna nella notte tra sabato e domenica – ed essere riuscito a comunicarlo ai soccorritori – Bura non riusciva ad avere pace sapendo che i suoi due husky erano soli nel pericolo.

Le squadre intervenute avevano individuato i cani, senza tuttavia riuscire a farsi seguire fino al paese. Così, dopo due giorni di attesa, Michele aveva deciso di tornare in cima per recuperarli: mentre li cercava, è stato schiacciato da una slavina che non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi sono stati vani

Nulla hanno potuto il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo (Sagf) e il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna: attivati subito dopo l’allarme dall’Areu (Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza), hanno trovato il corpo di Bura già senza vita.

Difficoltose le operazioni per il recupero della salma.