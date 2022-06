Valentina Nappi si fa annusare nuda al Cam di Casoria: la perfomance diventa opera d’arte

Valentina Nappi, seppure per una sera, è diventata un'opera d'arte. La pornodiva ha posato nuda al Cam e si è fatta annusare su un'altalena.

Valentina Nappi, un’altalena e molte essenze profumate. Alla nota pornostar non è servito null’altro nella performance nella quale è stata protagonista al museo di arte contemporanea (Cam) di Casoria dove, seppure per una sera ha posato proprio come un’opera d’arte.

Stando a quanto riporta la testata Fanpage.it sono stati circa 300 i visitatori che hanno preso parte all’evento.

Valentina Nappi al Cam di Casoria si fa annusare dai visitatori

La pornostar ha posato completamente senza veli sull’altalena, proprio al centro della stanza del museo. Chiunque accedeva al Cam aveva la possibilità di annusare i profumi inebrianti dei quali veniva ricoperta dallo chef Pasquale Trotta. Non c’erano in questo caso limite alle zone che era possibile sentire con l’olfatto: dai seni passando per i piedi o ancora la vagina, il tutto in un’esperienza che ha coivolto i cinque sensi.

Valentina Nappi: “Ho pensato di diventare una pietanza da annusare per l’arte”

Valentina Nappi ha commentato l’esperienza che ha vissuto al Cam di Casoria così: “L’idea nasce da una lunga riflessione sul rapporto tra pornografia e cucina. Già i futuristi pensavano all’idea d’introdurre i profumi a tavola. Durante le cene futuriste venivano spruzzati dei profumi alle spalle dei commensali. Inoltre, pornografia e cucina sono le mie due più grandi passioni; quindi, ho pensato di oggettificarmi e diventare una pietanza da annusare per l’arte”, sono le parole riportate invece da “Il Mattino”.