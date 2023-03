Vandali allagano una scuola media a Merano: indagini per identificarli dopo un gesto ignobile e pericoloso. Alla “Segantini” hanno aperto un idrante antincendio ed hanno fatto scorrere l’acqua ovunque con un flusso pari a 30 litri al minuto. Il liquido è fuoriuscito per l’intera notte e da quanto si apprende soltanto domenica mattina un passante ha fatto la scoperta casuale. L’uomo ha infatti notato dei veri “ruscelletti” scorrere fuori dall’edificio e le facciate impregnate.

Vandali allagano una scuola media

I media spiegano che i danni sono ingenti e che “la scuola per il momento resta chiusa per motivi di sicurezza”. Sul posto sono accorsi i carabinieri della territoriale che stanno indagando e gli inquirenti sperano di individuare i vandali “grazie alle telecamere di sorveglianza”. Non pare siano stati rilevati segni di effrazione, il che significa che teoricamente i vandali sono entrati nella scuola dalla palestra. Proprio in quei locali nella serata di sabato era in programma una manifestazione. Assieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale. Il sindaco Dario Dal Medico è arrivato con l’assessore Emanuela Albieri e la direttrice dell’Ufficio scuole del Comune di Merano Claudia Tomio.

Le parole del sindaco Dal Medico

Ha detto Dal Medico: “L’atto vandalico è stato compiuto nella notte fra sabato e domenica ma di fatto né sulle porte di ingresso né sulle finestre sono stati rilevati segni di effrazione. Qualcuno è comunque salito al terzo piano dello ha procurato danni di lieve entità in un’aula ma soprattutto ha aperto l’idrante antincendio situato nel corridoio e si è poi dato alla fuga”.