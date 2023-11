Addio a Vanessa Mancini, morta per un arresto cardiaco: l’influencer brasil...

È morta a soli 41 anni Vanessa Mancini, nota influencer brasiliana. La donna aveva conquistato i suoi followers mostrando il suo stile di vita sfarzoso e ostentando la sua passione per la moda.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, pare che l’influencer sia deceduta a seguito di un malore che l’ha colpita mentre si trovava nella sua abitazione di Manaus. La 41enne, secondo i media locali, sarebbe stata trovata in bagno dai genitori. Il tragico episodio risale allo scorso lunedì 6 novembre.

Pare che a uccidere Vanessa sia stato un infarto. Come testimoniato sul suo profilo Instagram, lo scorso luglio, l’influencer si era recata a visita da un cardiologo per sottoporsi a un trattamento.

Il precedente di Luana Andrade

Vanessa Mancini era diventata famosa sui social per il suo stile di vita estremamente lussuoso e per la sua passione per la moda.

La terribile e prematura scomparsa della 41enne si è verificata appena pochi giorni dopo il decesso di un’altra influencer brasiliana. Si tratta, nello specifico, di Luana Andrade, deceduta per un arresto cardiaco dopo essersi sottoposta a una liposuzione al ginocchio.