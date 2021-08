Vanessa Spoto di Uomini e Donne allarma i fan: “Sono stata a letto tutto il tempo ieri, ho avuto febbre e giramenti di testa, braccio intorpidito"

Vanessa Spoto di Uomini e Donne allarma i suoi numerosi fan, l’ex corteggiatrice deve fare i conti non solo con la fine della storia con il bel Massimiliano Mollicone, ma anche con gli effetti collaterali del vaccino anti covid. Secondo quanto riferiscono i media di gossip infatti, la Spoto si è sottoposta da poco alla seconda inoculazione del vaccino contro il coronavirus e non avrebbe reagito molto bene a quella dose numero due.

Nulla di preoccupante, ma pare che nel suo caso qualche effetto indesiderato in più si sia fatto vedere e… sentire.

Vanessa Spoto allarma i fan: “Febbre, braccio intorpidito e giramenti di testa”

Proprio la stessa Vanessa ha spiegato sui suoi canali social cosa le è accaduto a ridosso della vaccinazione bis: “Sono stata a letto tutto il tempo ieri, ho avuto febbre e giramenti di testa, braccio intorpidito. Oggi mi tiro su, sennò addio”.

La notizia ha invogliato i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a chiedere spiegazioni e soprattutto a dimostrare affetto a Vanessa, per la quale prosegue sia pur per motivi differenti un periodo di generale prostrazione, prima psicologica, poi fisica. Quella prostrazione aveva avuto inizio per motivi che però con il vaccino anti covid e con i suoi effetti collaterali lievi ma fastidiosi non ha nulla a che vedere.

Dopo la rottura con Massimiliano Vanessa Spoto allarma i fan, ma il romano stavolta non c’entra

C’entrava Massimiliano Mollicone, il giovane che da Vanessa si è recentemente allontanato dopo l’idillio nato nella popolare trasmissione Mediaset di Maria De Filippi. Massimilano aveva ammesso di aver bisogno di un periodo di riflessione personale, anche se in un primo momento e con una certa “veemenza” Vanessa aveva negato che fra lei e Mollicone fosse finita. Il giovane romano era capitolato in trasmissione la coppia nata da quella serie di puntate aveva palesato tutta la sua felicità.

Instagram, le storie, le foto, poi la rottura e adesso Vanessa Spoto fa il vaccino e allarma i suoi fan

Lo aveva fatto con lunghe e circostanziate storie su Instagram, social su cui interagivano con i fan e pubblicavano diverse foto insieme. Poi, a seguire, c’erano stati l’allontanamento con un progressivo diradarsi delle uscite “interattive” della coppia suo social e l’incombenza sanitaria (importantissima) per Vanessa, che ha fatto la seconda dose del vaccino e, in un certo senso, ha “incrementato”, sia pur solo per qualche ora e per fini molto molto seri, il suo malessere.