Variante inglese Covid, Galli: “Aumenta la letalità e l’ospedalizzazione tra i giovani”

Massimo Galli ha evidenziato la maggior contagiosità e letalità della variante inglese del Covid invocando cautela e prudenza.

Il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco Massimo Galli ha spiegato che la variante inglese, ormai diffusa in Italia in oltre il 90% dei casi positivi rilevati, aumenta la letalità e l’ospedalizzazione tra i giovani.

Variante inglese del Covid, Galli: “Più ospedalizzazioni”

L’esperto, intervistato dall’Agenzia Dire, ha fornito due studi scientifici a supporto delle sue tesi. Vale a dire quello dell’Eurosurveillance, la rivista scientifica del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie a cui hanno partecipato anche gli studiosi italiani dell’Istituto superiore di sanità, e la ricerca di Robert Challen dell’Università di Exter pubblicata sul British Medical Journal. Secondo le analisi degli scienziati le tre varianti, in particolare la B.1.1.7 (ovvero quella inglese), “producono maggiori ricoveri nelle fasce di età più giovani della popolazione“.

Galli ha spiegato che dall’analisi comparata dei tre tipi di varianti si è notato che è dalle 2 alle 3 volte più facile finire in ospedale con queste mutazioni del virus rispetto che contraendo l’infezione originaria. “A finire in ospedale sono proprio le due classi di età 40-59 anni e 20-39 anni“, ha aggiunto.

Variante inglese Covid, Galli: “Più letale”

Il primario ha anche spiegato che non bisogna sottovalutare la maggiore letalità della mutazione.

Dallo studio di Challen, che ha messo a confronto un gruppo di 50 mila persone con la variante inglese ed altrettante non colpite dalla mutazione B.1.1.7, è infatti emerso un aumentato rischio di mortalità di 1.64, che rimane tale confrontando anche per carica virale. “Questo ci induce a credere che se non siamo davvero molto attenti possiamo aspettarci nelle fasce di non vaccinati un problema molto serio“, ha evidenziato Galli.

Variante inglese Covid, Galli: “Non abbassare la guardia”

Pur volendo rimanere ottimista con la speranza che le vaccinazioni tolgano fiato al virus nel breve termine, l’esperto non ha mancato di sottolineare come “per il momento il virus è ancora in grado di togliere il fiato a noi“. Il riferimento è anche a quanto successo domenica in piazza Duomo a Milano, dove migliaia di tifosi dell’Inter si sono radunati per festeggiare la vittoria dello scudetto. Questo il suo commento: “L’incoscienza non ha colori. Bisognava fare un appello alle persone ricordando che non sarebbe stato tollerata una grande manifestazione“.