Variante Omicron, Maria Rita Gismondo: “Terrorismo mediatico”

Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica del Sacco, denuncia il terrorismo mediatico e attacca Ursula Von der Leyen.

Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, denuncia il terrorismo mediatico e attacca Ursula Von der Leyen.

Variante Omicron, Maria Rita Gismondo: “Affermazione infondata”

Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, ha attaccato Ursula Von der Leyen, spiegando che ci sono troppe notizie false e allarmistiche sulla variante Omicron.

“Non sappiamo ancora quasi nulla della variante Omicron e la presidente della Commissione europea Von der Leyen ha dichiarato che è una variante preoccupante. Si tratta di un’affermazione attualmente infondata, che potrebbe provocare delle gravi conseguenze a livello internazionale” ha dichiarato ad Affari italiani.

Variante Omicron, Maria Rita Gismondo: “Convivenza non aggressiva con il virus”

“In Europa sappiamo poco della nuova variante, ma la dottoressa Angelique Coetzee che l’ha scoperta in Sud Africa ha affermato che dà solo un po’ di bruciore di gola e sintomi influenzali.

Dobbiamo aspettare i risultati scientifici, che noi stiamo cercando di portare avanti in modo rapido. C’è anche un’ipotesi positiva, cioè che la variante Omicron potrebbe essere quella svolta che ci conduce alla convivenza non aggressiva con il virus. Ma questo dà fastidio e non viene detto” ha dichiarato la virologa, spiegando il lato positivo di questa nuova variante del Covid.

Variante Omicron, Maria Rita Gismondo: “Voglia di fare terrorismo mediatico”

Maria Rita Gismondo sembra essere d’accordo con il tweet di Alberto Zangrillo, che ha scritto che il disgustoso dibattito mediatico tra esperti del nulla rovinera il 2021. “Temo ci sia voglia di fare terrorismo mediatico e di spaventare la gente, purtroppo. Vengono comunicate solo le notizie terrificanti, c’è un cinismo pazzesco che spinge sempre verso l’ipotesi peggiore. È colpa di tutti, media e politica, quasi tutti catastrofisti. La presidente Von der Leyen dice che la variante Omicron è preoccupante non sapendo ancora nulla, ma stiamo scherzando? Le Borse sono crollate e molta gente ha cancellato i viaggi.

Da delirio. La verità è una sola, in Europa non sappiamo ancora niente della variante Omicron e le notizie che arrivano dal Sud Africa sono rassicuranti” ha concluso la virologa.