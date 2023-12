Il Vaticano, attraverso una lettera del prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez, controfirmata dal Papa, ricorda che “il fatto di essere una ragazza madre non impedisce l’accesso all’Eucaristia.”

Il contenuto della lettera

La lettera arriva in risposta a una preoccupazione espressa dal vescovo di San Francisco de Macorís (Repubblica Dominicana) circa il comportamento di alcune ragazze single che “si astengono dalla comunione per paura del rigorismo del clero e dei responsabili delle comunità.”

A tal proposito si legge in risposta che “si deve lavorare pastoralmente nella Chiesa locale per far capire che il fatto di essere una ragazza madre non impedisce l’accesso all’Eucaristia.”

Le parole del Papa

Il cardinale Fernandez nella lettera ha inoltre ricordato le parole del Papa nel suo messaggio al Sinodo in cui ha evidenziato “il volto femminile e materno della Chiesa e ha denunciato gli atteggiamenti maschilisti e dittatoriali di quei ministri che esagerano nel loro servizio e maltrattano il popolo di Dio”.

Ha poi concluso, rivolgendosi al vescovo dominicano: “Spetta a Lei fare in modo che tali comportamenti non si verifichino nella Sua Chiesa locale.”