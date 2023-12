Vaticano, condannato a 5 anni e mezzo il cardinale Becciu

Il cardinale Giovanni Angelo Becciu, privato tre anni fa dal Papa dalla carica di segretario agli Affari generali, è stato condannato a 5 anni e mezzo di reclusione dal tribunale laico.

Cardinale Becciu, condannato a 5 e anni e mezzo di reclusione

Il cardinale Angelo Becciu, ex prefetto per le cause dei Santi e privato tre anni fa dal Papa dalla carica di sostituto per gli Affari generali, è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione dal tribunale laico del Vaticano, oltre all’interdizione dai pubblici uffici e 8mila euro di multa, al termine del processo sulla gestione dei fondi e la compravendita del palazzo a Londra.

Una sentenza alla fine ridotta, dato che l’accusa aveva inizialmente richiesto sette anni e tre mesi.

Il commento della difesa: “Faremo appello”

“Ribadiamo l’innocenza del card. Becciu e faremo appello“, ha dichiarato il difensore, l’avvocato Fabio Viglione, alla lettura del dispositivo. “Rispettiamo la sentenza, ma certamente ricorreremo”.

Poi, in una nota con la collega Maria Concetta Marzo: “C’è profonda amarezza, dopo 86 udienze, nel prendere atto che l’innocenza del card. Becciu non è stata proclamata dalla sentenza, nonostante tutte le accuse si siano rivelate completamente infondate. Le prove emerse nel processo, la genesi delle accuse al cardinale, frutto di una dimostrata macchinazione ai suoi danni, e la sua innocenza, ci consentono di guardare all’appello con immutata fiducia”.

Il Tribunale di primo grado, presieduto da Giuseppe Pignatone, si è mostrato di parere diverso: dei 73 anni e un mese di carcere che aveva chiesto il promotore di giustizia Alessandro Diddi, la Corte, ne ha concessi 37 e un mese, dopo 4 ore e mezza di consiglio.

Unico assolto l’ex segretario di Becciu, Mauro Carlino, e ora semplice parroco di Lecce. Tra i condannati, oltre a Becciu, ci son Enrico Crasso (7anni), il broker Raffaele Mincione (5 anni e 6 mesi), l’avvocato Nicola Squillace (1 anno e 10 mesi), l’ex funzionario vaticano Fabrizio Tirabassi (7 anni e 6 mesi), Cecilia Marogna (3 anni e 9 mesi) e alcuni vertici dell’Aif.

Tutti però promettono di ricorrere in appello, e c’è ch promette di ricorrere alla Corte Suprema per i Diritti dell’Uomo, visti i forti rilievi sul giusto processo in Vaticano.