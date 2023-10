Tre persone ubriache hanno costretto un aereo a cambiare rotta. Il dirottamento è stato deciso dal comandante a causa del comportamento aggressivo nei confronti dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio.

Ubriachi dirottano aereo a Venezia

Incredibile quello che è accaduto a Venezia, dove tre persone ubriache hanno costretto il pilota di un aereo a cambiare rotta.

I tre individui stavano maltrattando con comportamenti molesti e aggressivi, i passeggeri e i membri dell’equipaggio, quindi il pilota ha acconsentito alle loro richieste.

Il volo era partito da Dalaman, in Turchia, e doveva giungere a Liverpool ma il comandante appunto è stato costretto ad atterrare a Venezia. La polizia del posto è stata avvisata e all’arrivo, ha arrestato i tre cittadini britannici: due uomini e una donna.

Le conseguenze del dirottamento dell’aereo a Venezia

Quando sono stati arrestati, i tre erano visibilmente in stato di forte alterazione, infatti si erano scolati una bottiglia di superalcolico acquistata nell’aeroporto di partenza.

Poi hanno preso il volo violando il codice delle norme di comportamento previste dal Piano Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, secondo cui non è possibile intraprendere il viaggio aereo in stato di ebbrezza.

Il comandante può decidere in casi emergenziali di atterrare in luoghi diversi dallo scalo previsto, questo per mettere in sicurezza i passeggeri e consentire l’arresto dei soggetti che recano disturbo.

Questo è quello che in effetti è accaduto e ora i tre stranieri sono in stato di fermo presso gli uffici della polizia di frontiera in attesa che siano idonei al volo per arrivare nel Regno Unito. Incorreranno comunque in sanzioni molto pesanti per aver messo a rischio la sicurezza a bordo dell’aereo e aver costretto il pilota all’atterraggio a Venezia.