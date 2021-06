Veronica Ferrero fidanzata con un ex cantante di Amici: i rumors sulla blogger amica di Chiara Ferragni

Veronica Ferrero, grande amica della Ferragni, pare aver ritrovato la felicità accanto a un noto rapper che partecipò ad Amici

Sono passati circa un paio di mesi da quando Veronica Ferraro ha dato ufficialmente comunicazione della fine della sua storia con Giorgio Merlino, durata ben nove anni. L’influencer, nonché una delle migliori amiche di Chiara Ferragni, ha voluto anche spiegare i motivi che hanno determinato la separazione da uno degli istruttori di fitness più famosi d’Italia.

L’annuncio era arrivato come un fulmine a ciel sereno dal profilo Instagram della stessa Veronica, precisando come il suo ex si fosse dovuto trasferire a Los Angeles per motivi di lavoro: la distanza avrebbe così portato alla rottura.

Veronica Ferraro di nuovo innamorata?

Voltando dunque definitivamente pagina, la blogger ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita. Ed ecco che proprio ora sembra essere tornato il sereno nella vita della bionda esperta di tendenze, che pare aver iniziato una storia con un ex cantante di Amici di Maria De Filippi. Ma di chi si tratta nello specifico?

Ebbene, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, pare che Veronica Ferraro si sia fidanzata con Denny LaHome. Il rapper partecipò alle 13a edizione del talent show di Canale 5 e da allora ne ha fatta di strada, tanto che al momento sta conducendo Hypeology, programma radiofonico in onda su RDS Next. Veronica e Dennis si starebbero peraltro frequentando già da diverse settimane, mentre il rapporto pare procedere nel migliore dei modi.